Piano Periferie, proseguono i lavori per la ciclabile tra Bazzano e Montevegli

Proseguono i lavori in Valsamoggia per la realizzazione del percorso ciclopedonale tra le località Bazzano e Monteveglio. Un percorso protetto di oltre 8 km da Bazzano fino al collegamento per Castello di Serravalle tramite via Barlete per circa 1,5milioni di investimento complessivo, finanziato con il Bando Periferie. Il percorso ciclabile, che sarà pronto a fine 2018, costituisce un ulteriore e fondamentale tassello del piano della mobilità ciclabile che mira a collegare tutti i principali centri di Valsamoggia.

In particolare lungo le strade provinciali SP 78/I “Castelfranco – Monteveglio” e SP 27 “Valle del Samoggia”, nel Comune di Valsamoggia (località Monteveglio), viene istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri dal km 0+000 al km 3+150 della SP 78/I e dal 11+790 al km 12+680 della SP 27 da lunedì 15 ottobre fino al termine dei lavori.