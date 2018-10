Fiorano: prolungati i termini per il Bando Crea

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese ha promosso anche quest’anno CREA, il premio dedicato alla creatività giovanile, per realizzare un progetto culturale a Casa Corsini, improntato all’innovazione tecnologica. Per consentire la massima partecipazione ha deciso di prolungare la possibilità di adesione fino al 31 ottobre.

Il bando intende sostenere la creatività di gruppi informali o di singoli di età compresa fra gli 11 e i 35 anni, che intendono proporre progetti culturali e creativi per Casa Corsini, caratterizzati da un rilevante richiamo all’innovazione tecnologica ed ai temi dello sviluppo di competenze, nel campo dell’elettronica e della meccatronica.

Intende, inoltre, favorire la partecipazione attiva della cittadinanza nell’organizzazione e produzione di attività culturali; incentivare la modalità del coworking che per definizione è portatore di scambio e contaminazione; stimolare l’interazione di competenze culturali/artistiche con quelle scientifico/tecnologiche.

Il tema generale a cui dovranno ispirarsi le progettazioni è quello delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di apprendimento.

Verrà assegnato un premio di 1.000 euro per i migliori progetti per la creazione di pannelli interattivi da parete con componenti analogici e/o digitali, che stimolino il pensiero creativo e l’innovazione, il coinvolgimento sensoriale e manuale, in ciascuna delle aree tematiche previste dal bando: arti; scienza e matematica; lingue, letteratura e storia, per un totale di 3.000 euro stanziati.

E’ prevista anche la possibilità di utilizzare, su richiesta, le strumentazioni presenti in Casa Corsini (stampanti 3D, laser cutter, scanner 3D, fresa CNC), per la realizzazione dell’idea progettuale. Possono partecipare al bando esclusivamente persone fisiche o gruppi informali di persone fisiche. Non è prevista la partecipazione di persone giuridiche (partite IVA, associazioni, cooperative, aziende, ecc).

Tutti i progetti presentati dovranno rispondere al tema generale; dovranno essere nuovi ed inediti, finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di contenuti creativi/culturali sul territorio; fruibili a Casa Corsini, dove verranno installati in esposizione permanente e realizzati entro venerdì 29 marzo 2019. La scheda progetto invece, dovrà essere inviata entro le ore 18.00 del 12 novembre.

Sul sito del Comune e sulla pagina web di Casa Corsini sono disponibili il testo completo del bando, la domanda e la scheda progetto. Per ulteriori informazioni: Casa Corsini, tel. 0536 833190, info@casacorsini.mo.it