“.Com” di Comaschi inaugura la nuova stagione del Duse di Bologna

Saranno l’ironia e la garbata comicità di Giorgio Comaschi, sul palco insieme all’ensemble ‘Le signorine delle cinque e un quarto’, ad inaugurare ufficialmente, mercoledì 17 ottobre alle ore 21, l’ottava stagione del Teatro Duse di Bologna.

Lo spettacolo intitolato ‘.Com’, come l’ultimo libro dell’attore e giornalista bolognese, porta in scena 18 canzoni inedite, scritte da Comaschi con le musiche e gli arrangiamenti di Giuliano Paco Ciabatta. Si va da ‘La signora col Suv’ a ‘Mi son perso alla Coop’; da ‘L’uomo che saliva le rampe’ a ‘La ragazza che andava avvisata’; da ‘Vengo daggiù’ a ‘Una canzone d’amore’. Si tratta di brani ironici, alcuni più comici, altri più seri e riflessivi, altri ancora in cui emergono i sapori e le atmosfere di Bologna. Tra musica e parole lo spettacolo vede Comaschi per la prima volta nelle vesti esclusivamente di cantante e lancia quello che lui stesso ha ribattezzato ‘teatro-canzonetta’.

In questo lavoro, Comaschi riassume tutte le esperienze passate e le conoscenze con grandi interpreti musicali come Enzo Jannacci, Paolo Conte, Lucio Dalla e Francesco Guccini che, sullo sfondo, ispirano di volta in volta i brani.

.COM è uno spettacolo in due tempi, essenzialmente musicale ma con momenti teatrali comici e surreali come le presentazioni di ogni singola canzone.

In questa avventura Giorgio Comaschi è coadiuvato da Giuliano Paco Ciabatta alla chitarra, Maria Galantino al pianoforte e alle tastiere, Camilla Missio al basso e Ernesto Geldes Illino alla batteria.

Associazione Calyx

.COM

Giorgio Comaschi, Le Signorine delle cinque e un quarto

Con Giuliano Ciabatta, Maria Galantino, Camilla Missio, Ernesto Geldes Illino

Testi e musiche Giorgio Comaschi, Giuliano Ciabatta

