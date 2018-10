Centinaia di automobilisti controllati dai carabinieri in provincia di Bologna

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Imola hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale, identificando centinaia di automobilisti in transito sulla SS9, meglio conosciuta come “Via Emilia”, transitando per Castel San Pietro Terme e proseguendo sulla Via San Carlo, fino a Medicina, dove il servizio è proseguito per le vie di quel centro cittadino.

Nel corso dell’attività che è stata coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna e che ha visto l’impiego di una ventina di pattuglie dell’Arma, sono stati ispezionati 62 veicoli e identificate un centinaio di persone.

Molti automobilisti hanno apprezzato l’iniziativa dei militari che favorisce il rispetto delle norme stradali e tiene alla larga i “predoni della notte”.