Nel weekend a Bologna la Mostra Internazionale del Gatto

I felini sono in città per mettere in scena, premiare e festeggiare i nostri micetti.

Conquisteranno il Centro Congressi Palacavicchi-Grand Hotel di Bologna il 13 e 14

ottobre 2018, dove condivideremo il nostro amore con più di 200 gatti ed esibitori

da tutto il mondo. Questo evento, associato con TICA, ovvero l’Associazione

internazionale del gatto, con sede a Harlingen, Texas, autorizza centinaia di mostre

del gatto in tutto il mondo, in 104 paesi diversi. TICA riconosce attualmente 71

razze di gatti e detiene il registro più vasto di gatti domestici e pedigree di tutto il

pianeta.

La location di questa stagione sarà il Centro Congressi Palacavicchi-Grand Hotel di

Bologna, dove felini esotici gareggeranno e poseranno di fronte alla rinomata giuria

internazionale, allo scopo di conquistare il titolo mondiale e il premio per il Miglior

Gatto del Mondo.

Un biglietto per questo fantastico spettacolo del gatto darà ai visitatori

l’opportunità unica di ammirare le razze più famose, come il Persiano, il British

Shorthair e il Maine Coon, oltre che le più rare ed esotiche, come il Bengala, il Lykoi

(il gatto lupo), lo Sphynx, il Munchkin e molti altri. Questo spettacolo sarà in

assoluto il più grande, e onorerà tutto ciò che ha a che fare con il mondo dei felini!

Sabato 13 ottobre, 11:00-19:00

Domenica 14 ottobre, 11:00-19:00

Centro Congressi Palacavicchi-Grand

Hotel di Bologna

Via ponte nuovo 42, Piave di Cento 40066

Bologna, Italia