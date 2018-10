“Io non rischio”, nel weekend punti informativi in via Rizzoli a Bologna

Sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Bologna partecipa alla campagna nazionale di comunicazione delle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio”. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio per esempio di terremoto e alluvione, l’appuntamento è in via Rizzoli dalle 9 alle 18, con i punti informativi dei volontari della protezione civile di Bologna che saranno collocati dalle Due Torri a piazza Re Enzo.

Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 13 e 14 ottobre volontarie e volontari di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle piazze dei capoluoghi di provincia italiani, per diffondere la cultura della prevenzione. Il cuore dell’iniziativa, giunta quest’anno all’ottava edizione, è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.