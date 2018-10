Domani anteprima del nuovo spazio DAS alla Manifattura delle Arti di Bologna

Nel cuore del distretto culturale della Manifattura delle Arti nasce un nuovo spazio per i giovani creativi del territorio. Domani, venerdì 12 ottobre alle 17.30 in via del Porto 11/2 il nuovo spazio DAS – Dispositivo di Arti Sperimentali si apre al pubblico per una anteprima esclusiva.

Interverranno: Marilena Pillati, vicesindaco; Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura e Politiche per i Giovani della Regione Emilia-Romagna; Davide Da Pieve, Tommaso Giordani e Carolina Guardabascio, Comitato MACbo.

DAS è un hub:

creativo, che ospita e fa incontrare persone, idee e progetti, attivando processi di innovazione culturale;

internazionale e multidisciplinare, che promuove la contaminazione di linguaggi, pratiche e saperi;

collaborativo, dove si condividono risorse, spazi, idee.

DAS nasce da un lungo percorso in seno al progetto MACbo Multitasking Atelier Creativo Bologna, presentato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna al bando ANCI “Giovani RiGenerAzioni Creative” del 2016 sullo sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana, che ha consentito il finanziamento di 16 progetti di rigenerazione urbana, tra cui quello di Bologna.

MacBO ha avuto come obiettivo la rigenerazione urbana e la riqualificazione funzionale dell’immobile attraverso un concorso di idee seguito da un percorso partecipato per valorizzare le caratteristiche urbanistiche e funzionali dello spazio coinvolgendo la rete di realtà giovanili e creative del territorio.

L’idea è quella di offrire alla città un luogo di accoglienza e co-working dove i giovani possano sviluppare le proprie idee, un laboratorio per realizzare progetti, orientarsi e incontrare professionisti dei diversi settori (artigiani, artisti, creativi, registi, sceneggiatori, musicisti, e altro).

La call ha invitato associazioni e gruppi informali – composti prevalentemente da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni – a presentare idee per la progettazione e co-gestione di uno spazio polifunzionale dedicato alla produzione ed esposizione di progetti artistici e performativi multidisciplinari: arti visive e plastiche, prodotti audiovisivi e multimediali, danza, teatro, nouveau cirque, arti di strada e arti performative in genere.

Oltre 50 realtà del territorio hanno visitato lo spazio, 17 sono state le proposte progettuali presentate, 11 quelle presentate dalle associazioni e selezionate dalla commissione: Amici del Future Film Festival, Amiss, Elastico, Emiliodoc, La Balotta, Lele Marcojanni, Le Supplici, Metoché, Panicarte, SocialLAB, Zoopalco. Le realtà selezionate hanno partecipato ad un percorso di co-progettazione con l’obiettivo di raggiungere un’idea progettuale condivisa, attraverso un processo creativo di indagine e di progressiva integrazione e contaminazione tra proposte.

Al termine del percorso è nato il comitato MACbo costituito dalle 10 realtà selezionate (una di esse durante il percorso di co-progettazione è uscita) che ha firmato una convenzione con il Comune di Bologna per la gestione dell’immobile della durata di tre anni.

L’anteprima è la tappa finale del convegno itinerante sul rapporto fra processi di rigenerazione urbana e creatività artistica e culturale giovanile “Giovani RiGenerAzioni Creative”, che si svolge fino a domani tra i comuni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, i capoluoghi emiliano-romagnoli selezionati dal bando ANCI. L’iniziativa è inoltre inserita nell’ambito del programma della manifestazione “EnERgie diffuse” per la valorizzazione della cultura promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

Per l’occasione sarà presentata THRU, l’installazione a cura del Comitato MACbo, un modo creativo per far assaggiare in anteprima le modalità in cui si svilupperà il progetto DAS.