L’era del biometano, domani a Bologna la seconda conferenza nazionale promossa da Legambiente

Giovedì 11 ottobre alle 9.30, presso il CNR Area della Ricerca di Bologna, Sala Plenaria – via Gobetti 101, Legambiente organizza la seconda conferenza nazionale: “L’era del biometano. Il ruolo del biometano verso l’obiettivo di decarbonizzazione al 2050”.

La lotta ai cambiamenti climatici riguarda ormai ogni settore economico e della società. Tra le sfide tecnologiche più innovative c’è quella del biometano: sostituire il gas di origine fossile con quello derivante da scarti organici (rifiuti, residui dell’agroalimentare, fanghi di depurazione). Il 2018 è stato l’anno di approvazione del tanto atteso decreto per la promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti e le agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale.

Una giornata finalizzata a raccontare non solo lo stato dell’arte ma anche a rendere sempre più concrete le opportunità per aziende e territori, partendo proprio da quelle esperienze imprenditoriali già attive e di successo.

Con la partecipazione di aziende, operatori, e istituzioni sarà l’occasione per valorizzare il ruolo del biometano nella copertura dei fabbisogni energetici del paese a partire dal suo ruolo nel trasporto pesante, ma anche nella gestione sostenibile delle frazioni biodegradabili (organico da raccolta differenziata, scarti agricoli, rifiuti agroindustriali, fanghi di depurazione, etc), per confrontarsi con i decisori istituzionali e gli stakeholders del settore della produzione e della distribuzione affrontando criticità, normative e tecniche della filiera.