Incendio del tetto di una casa in costruzione a San Giovanni in Persiceto

Questo pomeriggio verso le 14.00, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna e dei distaccamenti di San Giovanni, San Pietro e Cento (FE), sono intervenute per

l’incendio del tetto di un complesso immobiliare composto da 6 unità abitative, in via Modena ,20 a San Giovanni in Persiceto, dove è andata distrutta la copertura centrale di 120 mq.

Le fiamme, che data la natura dei materiali coinvolti si sono propagate rapidamente, sono state domate dai Vigili del Fuoco, anche con l’ausilio di una autoscala oltre ad una auto botte-pompa e tre auto botti-serbatoio. Una ventina i vigili che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.

Le cause che hanno scaturito l’incendio sono al vaglio dei funzionari ispettori antincendio.