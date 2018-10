Diritto alla città, a Bologna due giorni di piattaforme, spazi e comunità

Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre, negli spazi di Salaborsa, si svolgerà “Reimmaginare la città”, un ricco programma di incontri, dibattiti, musica e cinema sulla città, gli spazi e il ruolo delle tecnologie nello spazio urbano, curato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana, in collaborazione con il Comune di Bologna e nell’ambito del Festival EnERgie Diffuse e di Bologna Estate 2018.

Il programma di giovedì 11 ottobre 2018

dalle 19.30 alle 21.00 tavola rotonda – Laboratorio Spazi

La tavola rotonda, grazie alla presenza di referenti di esperienze nazionali, sarà l’occasione per condividere le istanze emerse, l’agenda di temi da approfondire e le prossime tappe del Laboratorio Spazi, percorso nato con l’obiettivo di elaborare un documento di sintesi da consegnare all’Amministrazione, per ridisegnare politiche e strumenti di affidamento e gestione di immobili di proprietà comunale.

Durante l’incontro verrà presentata la ricerca sugli spazi collaborativi a cura di Massimo Imparato SOS | School Of Sustainability.

Introduce: Raffaele Laudani Fondazione Innovazione Urbana

Modera: Ilda Curti IUR Innovazione Urbana e Rigenerazione

con: Giulia Allegrini Cescocom Università di Bologna – Emanuele Braga Macao, Milano – Roberto Arnaudo Casa di quartiere di S.Salvario, Torino – Linda Di Pietro CAOS, Terni –

Nicolò Capone ex asilo Filangeri, Napoli

Il programma di venerdì 12 ottobre

dalle 15.00 alle 16.30 Assemblea pubblica – Ripensare la Smart City con Francesca Bria

Partendo dall’esperienza di Barcellona e dal recente libro“Ripensare la smart city” di Francesca Bria e Evgeny Morozov,l’assemblea pubblica sarà l’occasione per facilitare una riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo urbano mettendo al centro le relazioni tra città e piattaforme. Lo stimolo è capire se e come Bologna può essere una città dove immaginare e sperimentare nuovi approcci alle piattaforme tecnologiche che abbiano come oggetto la redistribuzione e riappropriazione dei dati.

Introduce: Michele d’Alena, Fondazione Innovazione Urbana

Interviene: Francesca Bria, Chief Technology and Digital Innovation Officer Barcelona

Inoltre: dalle 19 del 12 ottobre alle 7 del 13 ottobre

Maratona cinematografica musicata di 12 ore -Archive City

12 ore no stop con immagini montate da documentari, film amatoriali, spezzoni inediti a cura di Cineteca di Bologna e Home Movies (all’interno del progetto Screen City). La proiezione sarà accompagnata per tutta la notte dalle musiche a cura di Francesco Fuzz Brasini, Gaspare Caliri e Dominique Vaccaro.

Dalle 19.30 dall’ingresso di Salaborsa UP TO YOU, performance a cura di Muvet.