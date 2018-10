Centinaia di automobilisti identificati dai carabinieri nella Bassa bolognese

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale, identificando centinaia di automobilisti in transito sulle principali arterie di collegamento della “Bassa bolognese”, in particolare tra Bentivoglio, Budrio e Molinella.

Il servizio è stato realizzato tra il Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri della Compagnia di Molinella e le Stazioni Carabinieri presenti sul territorio interessato dai controlli. Alla vista dei militari schierati lungo le strade, molti automobilisti hanno guidato con prudenza, evitando di superare i limiti di velocità e mantenendo le distanze di sicurezza, due elementi essenziali che spesso vengono violati, dando luogo alla maggior parte degli incidenti stradali.

Nel corso delle attività, sono stati ispezionati 82 veicoli e identificate 122 persone. Tra queste, alcune sono state denunciate per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, altre per guida in stato di ebrezza e infine per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.