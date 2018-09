Trovato cadavere al largo della costa spezzina, potrebbe essere quello di Pietro Fogliani

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri al largo della costa spezzina, ad un chilometro e mezzo dall’abitato di Deiva Marina. L’allarme, lanciato alla Capitaneria di porto da un diportista lombardo che ha visto galleggiare il corpo, ha dato il via alle operazioni di recupero. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea, in attesa di eseguire l’autopsia.

Le condizioni del corpo sarebbero compatibili con una permanenza in mare di almeno tre-quattro settimane. L’avanzato stato di decomposizione e l’assenza di documenti non hanno reso possibile alcuna identificazione. Con ogni probabilità si tratta di un individuo di sesso maschile, di corporatura robusta che indossa un paio di pantaloncini da mare chiari ed una maglietta scura.

Nonostante il cadavere sia stato recuperato al largo delle coste rivierasche, non è escluso che la sparizione e la morte possano essere avvenute altrove. Comunque, un’ipotesi sulla quale gli investigatori stanno focalizzando l’attenzione è quella secondo la quale il corpo trovato al largo di Deiva possa essere quello di Pietro Fogliani, l’imprenditore sassolese 56enne scomparso in mare tra la Liguria e la Toscana sabato 18 agosto. La barca di Fogliani si è arenata il 21 agosto di fronte al litorale di Vada (Livorno), ma dell’imprenditore nessuna traccia.