Croce Rossa di Scandiano: al via le candidature per il servizio civile volontario

Per la prima volta dall’istituzione del Servizio Civile Volontario la Croce Rossa Italiana – Comitato di Scandiano ha visto finanziato un progetto in ambito di assistenza socio sanitaria per le sedi di Scandiano e Casalgrande. Da oggi fino al 28 settembre i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno candidarsi per il servizio civile volontario compilando gli appositi moduli disponibili sul sito della Croce Rossa nazionale www.cri.it/serviziocivile.

Verranno selezionati 15 giovani (12 per la sede di Scandiano, 3 per la sede di Casalgrande) che, dopo aver ricevuto una formazione specifica, saranno inseriti in un percorso di crescita personale e professionale, percependo un rimborso spese mensile di 433 euro per 30 ore settimanali. In particolare i giovani selezionati si occuperanno di soccorso in ambulanza, trasporti sanitari, protezione civile e attività sociali sul territorio. “Il servizio civile rappresenta un momento importante per la crescita dei giovani – ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa di Scandiano Vincenzo D’Ambrosio. Crediamo che poterlo svolgere all’interno della Croce Rossa di Scandiano sia una grande opportunità per entrare in contatto con il mondo della cittadinanza attiva e della solidarietà sociale, scoprire le proprie potenzialità e approcciarsi al mondo del lavoro”.

La candidatura va presentata entro e non oltre il 28 settembre 2018:

• fino alle 18:00 per la consegna a mano presso CRI sede di Scandiano in Via Pistoni e Blosi, 1

• fino alle ore 23:59 per la consegna via PEC all’indirizzo servizio.civile@cert.cri.it. o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Via Toscana, 12 00187, ROMA (RM).

Per la modulistica si rimanda al sito nazionale www.cri.it/serviziocivile.

Per informazioni: scandiano@cri.it; 331.1533452