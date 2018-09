Tre feriti in uno scontro tra auto a Scandiano

Sono ancora al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Scandiano le esatte cause dell’incidente che si è verificato intorno alle 2,30 di oggi lungo la via Mazzalasino a Iano di Scandiano, dove due autovetture – una Fiat 500 e una Panda – sono venute a collisione. A seguito del violento impatto tra le vetture, tre persone sono rimaste ferite: una 20enne di Scandiano che conduceva la Fiat 500 unitamente alla sua amica 24enne di Sassuolo e un 58enne di Baiso che conduceva la Fiat Panda. I tre sono ricorsi alle cure presso l’ospedale di Scandiano in condizioni non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia per mettere in sicurezza le due autovetture alimentate a metano.