Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 24 settembre

Al mattino nuvolosità irregolare con rovesci sparsi sul settore appenninico della Romagna e qualche isolato fenomeno sulla relativa pianura. Dal pomeriggio rapida attenuazione della nuvolosità con cielo sereno in serata. Temperature: minime stazionarie su valori attorno ai 20 gradi. Massime in diminuzione con valori compresi tra 24 e 27 gradi. Venti: deboli-moderati occidentali tendenti a disporsi da nord est, con ulteriori rinforzi sino a divenire forti o da burrasca in particolare su mare, fascia costiera e rilievi romagnoli. Mare: rapido aumento del moto ondoso sino a divenire da mosso a molto mosso sotto costa, localmente agitato al largo. Possibili locali mareggiate nel corso della mattinata.

(Arpae)