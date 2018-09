Massimo dispositivo di sicurezza per l’incontro di seria A Bologna – Roma

Ingente impegno delle Forze dell’Ordine, al Renato Dall’Ara di Bologna in occasione dell’incontro di calcio Bologna-Roma per garantire che tutto si svolgesse senza turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Gli agenti delle Forze di Polizia impiegati sono stati circa 250, considerato l’elevato indice di rischio dell’incontro in relazione alla nota rivalità esistente tra le due tifoserie e tenuto conto della presenza di circa 4600 tifosi della Roma provenienti non solo dalla Regione Lazio ma anche dal centro nord, tra cui anche circa 150 tifosi ultras.

Questi ultimi sono giunti in treno a Bologna già nel corso della mattina e i poliziotti della locale Digos unitamente a quelli della Digos di Roma, gli agenti del Compartimento Polfer Emilia Romagna e i reparti inquadrati li hanno scortati dall’arrivo presso la stazione di Bologna Centrale fino allo Stadio Comunale “Renato Dall’Ara”. Analogo servizio scorta è stato predisposto presso i caselli autostradali per i tifosi che hanno raggiunto la citta di Bologna con mezzi privati. Medesimi dispositivi sono stati attuati in occasione del deflusso ritorno al termine della gara.

Per tutto il pre-partita e fino alla fine del deflusso sono stati impiegati anche l’elicottero della Polizia di Stato che ha sorvolato tutta l’area interessata e i nuclei di pronto intervento che hanno effettuato un’accurata perlustrazione e bonifica degli itinerari e dei luoghi interessati dal transito, dalla sosta e dalla temporanea presenza dei tifosi di entrambe le squadre.

Qualche momento di tensione a fine partita quando è stata segnalata, nella zona di via dei Carracci, la presenza di un gruppo di persone armate di bastone che però, nell’immediato arrivo dei contingenti del Reparto Mobile, si sono dileguate.

Per il resto il servizio di ordine pubblico si è svolto senza alcuna criticità.

***