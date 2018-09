Lunedì serata di premiazione del concorso “Atti naturali di resistenza – dove e come la natura resiste”

Lunedì 24 settembre presso il circolo fotografico Blow Up di via Dino Ferrari 45\1 a Maranello, serata di premiazione del concorso fotografico “Atti naturali di resistenza – dove e come la natura resiste”, curata e promossa da Associazione Biasin, Libreria Incontri Sassuolo, Incontri editrice, associazione naturalistica Contact Nature e circolo fotografico Blow up.

I primi 3 classificati vincono uno Smartbox. I sette concorrenti menzionati per merito, insieme ai primi 3 classificati, potranno invece vedere esposte le loro foto nelle vetrine dei negozi partners a Sassuolo per tutto il mese di ottobre in occasione delle Fiere.