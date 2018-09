Coltiva marijuana nell’orto di casa: denunciato a Novellara

Nell’orto del giardino della sua abitazione oltre a insalata e ortaggi coltivava anche marijuana. Pianta di cannabis che, ben visibile dalla strada essendo alta quasi due metri, non è passata inosservata ai componenti di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Novellara che hanno subito fatto visita al proprietario dell’abitazione, sequestrandogli quanto illecitamente coltivato. Con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un operaio 40enne del paese. Accusa a cui deve aggiungersi anche la segnalazione per detenzione per uso personale non terapeutico di alcuni grammi di hascisc rinvenuti dai militari durante la successiva perquisizione scattata nella casa dell’uomo.

