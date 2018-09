Canovi Coperture Nolo 2000 si aggiudica 3-1 il test contro San Marignano

Nel suo primo test casalingo, subito una buona prestazione per la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, che tra le mura amiche del Pala Paganelli si impone 3-1 sulla OMAG S. G. Marignano. Dopo le due sconfitte rimediate nei test amichevoli contro Ravenna e Montale, a Crisanti e compagne ritrovano la vittoria, dimostrando che il percorso di crescita della formazione neroverde procede nella giusta direzione.

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 3 – OMAG S. G. Marignano 1 (Parziali 21-25 25-18 25-21 25-20)

In apertura di match, coach Barbolini si affida a Lancellotti in cabina di regia, in diagonale con Obossa, al centro capitan Crisanti e Squarcini, in posto quattro Bordignon e Joly. Libero è Zardo. Nel corso del match, Barbolini ha poi concesso spazio a tutte le sue ragazze, provando diverse soluzioni tecniche e ricevendo utili indicazioni in vista dell’esordio in campionato del 7 ottobre contro Cutrofiano.

Nelle prossime due settimane, altri due test amichevoli per le neroverdi, entrambi in casa: giovedì, Crisanti e compagne riceveranno al Pala Paganelli l’Olimpia Teodora Ravenna di Simona Gioli, mentre domenica 30 sarà la volta di Montecchio Maggiore.