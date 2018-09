“Verde Vivo” giunge alla terza edizione

Si è concluso ieri “Le tue scarpe al centro”, il progetto regionale che aveva come obiettivo la raccolta di scarpe da ginnastica ed infradito usate. Con il materiale ricavato dalle calzature sarà realizzata la pavimentazione antiurto del nuovo parco giochi del Comune di Amandola, colpito dal sisma del 2016.

I risultati della raccolta saranno presentati nel corso della terza edizione di “Verde Vivo”, manifestazione sostenuta dalla Cassa di Risparmio di Mirandola e che si svolgerà domenica 23 settembre a partire dalle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di Mirandola, in via Dorando Pietri.

Nel corso della festa si prevedono incontri, spettacoli ed iniziative per bambini ed adulti tutti dedicati ad ambiente, benessere, sostenibilità e sani stili di vita. Una festa lunga un giorno, all’insegna dell’ecologia e della ricerca di strade da percorrere per rendere più vivibile il pianeta. E’ previsto un pranzo a base di maccheroni al pettine con ragù speciale di carne, ma anche vegetariano, grazie alla collaborazione dell’associazione “Aquaragia” e del comitato dei maccheroni al pettine delle Valli Mirandolesi. Nel corso della giornata, gara di musica a cura della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. Alle 18.00 ci sarà uno spettacolo delle pattinatrici della Polisportiva “G. Pico” di Mirandola. La manifestazione, che anche quest’anno avrà Radio Pico come media partner, vedrà la partecipazione di oltre 50 volontari tra associazioni, enti ed aziende agricole. Ad oggi sono state raccolte più di 14.000 scarpe nella Bassa modenese. Il bilancio definitivo sarà discusso durante la festa di “Verde Vivo”.