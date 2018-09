Tentano furto in appartamento, la vicina da l’allarme: arrestati

E’ stata la chiamata della vicina di casa a sventare ieri mattina un furto in una abitazione in via Bergonzoni a Bologna permettendo anche alla Polizia di arrestare due persone, irregolari in Italia e con precedenti specifici.

Per entrare nell’abitazione i due si sono spacciati per corrieri salendo fino all’ultimo piano e cominciato a forzare la porta di un appartamento. La Polizia allertata da una vicina è intervenuta bloccando i ladri che se ne stavano andando pero a mani vuote. Nello zaino di uno dei due sono stati trovati attrezzi da scasso e un po’ di marijuana. Convalidati oggi gli arresti per tentato furto.