Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 23 settembre

Residua nuvolosità nelle prime ore del mattino associata a precipitazioni in rapido esaurimento sulla Romagna. Ampie schiarite su tutto il territorio già nel corso della mattina con cielo prevalentemente sereno per il resto della giornata. Temperature: minime comprese tra 17 e 22 gradi. Massime in flessione con valori compresi tra 25 e 28 gradi. Venti: deboli nord-orientali al mattino, deboli variabili dal pomeriggio. Mare: mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione. Poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)