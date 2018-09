Notte di controlli della municipale

120 veicoli fermati e 24 verbali redatti: è questo il bilancio del servizio notturno effettuato dalla Polizia Municipale di Sassuolo fino alle ore 4 di questa mattina prevalentemente in via Radici in Monte, via Radici in Piano e lungo la Pedemontana.

Nel corso della notte gli agenti hanno controllato anche i principali parchi cittadini senza, però, riscontrare particolari irregolarità.

Nei controlli stradali sono stati effettuati 2 posti fissi dove sono stati eseguiti 28 pre-test per la verifica del tasso alcolemico.

I ventiquattro verbali redatti, in dieci casi riguardano la violazione dell’articolo 7 del Codice della strada (manovre non consentite), 6 verbali sono stati redatti in violazione all’articolo 79 (dispositivi non funzionanti del veicolo: luci e pneumatici), 3 verbali per violazione all’articolo 141 (velocità eccessiva) ed altrettanti per violazione all’articolo 80 (omessa revisione). Un verbale è stato redatto per violazione all’articolo 116 (guida senza patente)ed uno per violazione all’articolo 186 (guida in stato di ebbrezza).