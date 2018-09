Moto Gp: doppietta Ducati ad Aragon, pole di Lorenzo

Jorge Lorenzo ha ottenuto la pole position per la gara di domani, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso. Marc Marquez (Honda), leader del mondiale MotoGp, completa la prima fila. Molto male Valentino Rossi che partirà 18mo.

Espargaro non potrà correre il gran premio il pilota spagnolo della Ktm infatti ha riporta la frattura della clavicola sinistra.

Quella di oggi è la sesta prima fila consecutiva per il Ducati Team, dal Sachsenring in poi, la terza pole position consecutiva per Jorge Lorenzo, ed è anche la seconda doppietta in qualifica per i piloti ufficiali Ducati del 2018, dopo Silverstone.