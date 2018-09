Imprenditorialità sociale martedì in sala Biasin

Si svolgerà martedì prossimo, 25 settembre a partire dalle ore 15 in sala Biasin di via Rocca, il secondo modulo di Social(i) Makers: il progetto europeo per creare una comunità di innovatori sociali.

Il percorso di formazione si sviluppa in sette moduli e può essere accessibile, oltre che on line, anche attraverso i corsi che si svolgono nel territorio dell’Unione del Distretto Ceramico fino a dicembre. Gli argomenti trattati, nel vari moduli di formazione, sono la cittadinanza attiva, l’imprenditoria sociale, tecnologia e creatività per l’innovazione sociale, coinvolgimento degli stakeholders, valutazione d’impatto, finanza d’impatto e politiche per l’innovazione sociale.

Sassuolo, martedì 25 settembre, sarà sede del secondo modulo di formazione dalle ore 15 alle ore 19, che avrà come tema: “Imprenditorialità Sociale”