Furto “The Style Outlets” di Castel Guelfo, tre arresti

I servizi di contrasto ai reati predatori dei Carabinieri della Compagnia di Imola, hanno portato all’arresto di altri tre malviventi, sorpresi a rubare all’interno dei negozi del centro commerciale “The Style Outlets” di Castel Guelfo. Si tratta di L.M., 29enne, E.J.S., 21enne e B.A., 22enne, marocchini, residenti a Forlì.

I tre soggetti, finiti in manette per mano dei Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme, dovranno rispondere di furto aggravato continuato in concorso di capi di abbigliamento, per un valore totale di circa 1.000 euro. Il 21enne è stato arrestato sul posto, mentre gli altri due complici si sono dati alla fuga a piedi, tentando di allontanarsi da quella zona, ma non ci sono riusciti perché sono stati raggiunti e fermati dopo poco. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini, i tre marocchini sono stati sottoposti alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Bologna.