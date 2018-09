Commerciante ruba in un altro negozio, denunciata

Sorpresa staccare l’etichetta, che sapeva essere l’antitaccheggio, da un prodotto di bellezza esposto in un negozio di cosmetici si è scusata recandosi alla cassa dove, con non poca nonchalance, ha pagato quanto voleva invece rubare. In questo modo una commerciante credeva, probabilmente, di essere riuscita a ingannare il “collega” venendo tuttavia incastrata dal sistema di videosorveglianza del negozio che l’ha immortalata taccheggiare, poco prima, prodotti di bellezza che aveva occultato nella borsa dove sono stati trovati dai carabinieri.

La naturale conseguenza per la commerciante, con partecipazioni in altra attività commerciale trattante peraltro gli stessi prodotti di bellezza, è stata la denuncia in stato di libertà che i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno inoltrato a carico della 53enne per il reato di furto. E’ successo l’altra mattina a Reggio Emilia quando i carabinieri di Via Adua, su richiesta del titolare, sono intervenuti all’interno di un negozio trattante la vendita di cosmetici del capoluogo reggiano perché avevano fermato una donna, risultata poi essere una commerciante, che secondo il titolare del negozio aveva rubato prodotti di bellezza.

I militari sul posto identificavano la donna in una 53enne commerciante reggiana la quale, sorpresa staccare l’etichetta, che sapeva essere l’antitaccheggio, da un prodotto di bellezza, si scusava mostrandosi disponibile a pagare il bene. Tuttavia il negoziante insospettito per la condotta attivava i carabinieri di Via Adua che grazie al sistema di videosorveglianza del negozio avevano modo di accertare che il prodotto che intendeva pagare non era l’unico a cui la donna era interessata. Le immagini infatti la riprendevano mentre, poco prima, con le stesse modalità di impossessava di altri due prodotti di bellezza (un rossetto ed una crema corpo) che poi occultava nella borsa dove venivano trovati dai carabinieri. Alla luce di quanto accertato la 53enne veniva quindi denunciata dai carabinieri.