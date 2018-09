Buon compleanno Bla, dal 25 settembre al 3 ottobre

L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Fiorano Modenese festeggerà domenica 30 settembre, il compleanno del Bla, la struttura comprendente la biblioteca Paolo Monelli, la ludoteca Barone Rosso e l’archivio storico comunale.

Il compleanno rappresenta l’occasione per presentare la donazione del Fondo Livraghi-Rotary Club Sassuolo; saranno regalati libri del fondo ai presenti e ne saranno messi in mostra altri di notevole interesse che la biblioteca conserverà.

Martedì 25 settembre, dalle ore 17 alle ore 19, in Ludoteca, si svolge il laboratorio creativo ‘Prepariamo la festa’ per ragazze e ragazzi da 10 anni in poi; giovedì 27 settembre, dalleore 21 alle ore 24, sempre in ludoteca, la Balena Ludens e Legalità Bene Comune organizzano giochi da tavolo over 14 anni.

Domenica 30 settembre si comincia alle 9 del mattino, nel giardino, con una seduta di yoga aperta a tutti, a cura di Emanuele Bellini. Alle 9.15 prende il via anche lo yoga e attività creative, per bambini da 6 a 10 anni, con preiscrizione max 12 posti, a cura di Stefano Barbieri, Captain Meraviglia.

Nell’area esterna dalle 10 della mattina fino alle 18, l’Associazione Gioiosamente porta grandi giochi in legno; dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ‘L’archivista risponde’, Massimo Ruini risponde a curiosità e domande sull’archivio storico comunale e su come si svolgono le ricerche genealogiche. Per tutta la giornata, nell’area esterna del Bla ‘E’ arrivato un velocipede carico di…’, cura dell’associazione Luem, con libri in dono a tutti i presenti dalla donazione Fondo Livraghi, premi per la Caccia al tesoro e con il progetto Velobike sul distretto: azione pilota di mobilità leggera a emissioni zero.

Alle 10.30 Librarsi propone ‘La zuppa di libri’, letture animate per bambini da 3 a 6 anni.

Alle ore 14 iniziano le iscrizioni per la caccia al tesoro ‘Chi si nasconde al Bla?’ per ragazzi da 11 a 15 anni, organizzata dal Gruppo Babele.

Alle ore 16 e fino alle 18, in Ludoteca ‘Prepariamo la merenda’, laboratorio di pasticceria, ad iscrizione, max 15 bambini da 6 a 10 anni.

Alle 16.30 nell’area dei bambini, Librarsi racconta ‘Storie a sorpresa’.

Alle ore 18, in giardino, con ‘La torta! Tanti auguri Bla’, avviene la distribuzione a tutti del dolce di compleanno; alle 18.30 arriva ‘Jazz in Bla’ dell’Associazione Nino Rota.

In occasione del compleanno si ufficializza la nuova sezione ‘Young adult’, con libri dedicati ai ragazzi da 12 a 18 anni e a tutti i lettori che vogliono viaggiare tra pagine di mondi possibili, tra storie di vita, d’amore e di fantasy.