Alla guida di un’auto rubata, due giovani denunciati

Erano alla guida di un’auto rubata e sono stati intercettati grazie a un’indagine resa possibile attraverso le telecamere di sorveglianza.

È andata male a due giovani, un 24enne di origini rumene e un 17enne nato a Modena di origini tunisine, che nel pomeriggio di ieri sono stati fermati da agenti in borghese della Polizia municipale in zona via Giardini, non molto distante dal luogo del furto. Per entrambi è scattata una denuncia per ricettazione e, al maggiorenne, anche una sanzione per guida senza patente.

L’auto, una Hyundai i20, era stata rubata nella giornata di domenica 16 settembre a una cittadina modenese davanti alla propria abitazione. In seguito alla denuncia, la targa del mezzo era stata inserita tra quelli oggetto di furto e ciò ha consentito, nei giorni successivi, di rilevarne più volte il passaggio in zona via Giardini attraverso le telecamere di sorveglianza del Comando. Nel pomeriggio di venerdì 21 settembre, intorno alle 16, gli agenti in presidio in borghese nell’area hanno intercettato il veicolo in transito e hanno intimato ai due giovani di fermarsi.

Fatte le verifiche del caso e raccolte le generalità, per i due che sono risultati con precedenti è scattata la denuncia mentre il mezzo è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.