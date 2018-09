Un sabato dedicato allo sport inclusivo: il 22 settembre a Sant’Ilario arriva “Sport&Roles”

Una giornata di sport e inclusione, con ragazzi diversamente abili e normodotati insieme, uniti dalla passione sportiva. Si chiama “Sport&Roles” ed andrà in scena sabato 22 settembre al Parco San Rocco di Sant’Ilario d’Enza, promosso dall’associazione GIS Genitori per l’inclusione sociale, partner e co-fondatore del progetto provinciale All Inclusive Sport dedicato all’inclusione.

L’iniziativa, alla quinta edizione, propone il sabato mattina dalle 9 alle 12 stazioni di sport aperte a tutti, per provare gratuitamente il sitting volley, il basket in carrozzina, l’arrampicata, il parkour, il calcetto, il judo e il tiro con l’arco. Il ricavato servirà per finanziare le attività di All Inclusive Sport in val d’Enza.

Al pomeriggio dalle 14 alle 20, due grandi novità: una parete per l’arrampicata allestita in sicurezza nel parco e una Caccia al tesoro inclusiva e accessibile rivolta a tutte le famiglie, a chi vuole passare un pomeriggio con gli amici, a chi cerca amici: dovrai cercare oggetti, stimolare i sensi, attivare la tua capacità di stare in equilibrio e avere fiducia nei tuoi compagni di squadra. Senza scordare e poi il torneo di sitting volley, la premiazione delle società sportive inclusive, l’aperitivo con la band bolognese Fuoritempo al punto ristoro.

Tutti i dettagli si trovano sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.gis-genitoriperinclusionesociale.it/.