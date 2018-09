Trattamenti insetticidi anti zanzare a Campogalliano

Nella serata di oggi venerdì 21 settembre 2018, a partire dalle ore 21, sarà eseguito un trattamento insetticida per il contrasto a qualsiasi tipologia di zanzara. A fini preventivi è vietato l’accesso alle aree interessate fino alle ore 7 di lunedì 24 settembre 2018.

Le aree interessate sono le seguenti: il Nido d’Infanzia Flauto Magico e la Scuola per l’Infanzia Neri di via Vecchi, la Scuola per l’Infanzia Cattani di via Matteotti 2, l’intero complesso scolastico (primaria Marconi e secondaria San Giovanni Bosco) all’angolo fra via Rubiera e via Barchetta, e i Giardini Pubblici, nell’area compresa tra viale Martiri, via Lelli, via Ori e via Sacchi.

Durante il trattamento, i residenti nelle zone e negli edifici adiacenti sono invitati a tenere le finestre chiuse, allontanare gli stendini, ricoprire eventuali coltivazioni di ortaggi e allontanare gli animali domestici, proteggendone le ciotole e i ricoveri.

L’intervento prevede l’irrorazione di un insetticida specifico a base di deltamerina e tetrametrina sinergizzante con piperonyl butossido, mediante l’utilizzo di apparato atomizzatore montato su automezzo.