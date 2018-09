“Scienze in gioco”, domani premiazione degli studenti reggiani

Una giornata di festa per gli studenti degli istituti superiori reggiani partecipanti alle gare del progetto “Scienze in gioco” che si sono distinti nelle competizioni nazionali ed internazionali di Matematica, Fisica, Chimica, Informatica e Scienze. L’occasione sarà la cerimonia di premiazione dei 130 loro coetanei che verranno premiati sabato 22 settembre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna “P. Manodori” del complesso universitario Palazzo “G. Dossetti” (Viale A. Allegri, 9), a Reggio Emilia.

Da qualche anno, la cerimonia è aperta da un relatore ospite con una lezione divulgativa su di un tema di carattere scientifico. Quest’anno il compito è stato assegnato alla giornalista scientifica Letizia Davoli, laureata in astrofisica presso l’Università degli studi di Bologna e giornalista scientifica, che terrà una conferenza sul tema della vita sul pianeta Marte.

Unimore, attraverso il DSMI – Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e il FIM – Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e Matematiche, collabora da diversi anni con le scuole superiori della provincia di Reggio Emilia alla realizzazione del progetto Scienze in Gioco, supportando gli insegnanti nella preparazione dei ragazzi e nella organizzazione delle gare, per suscitare l’interesse e la passione delle ragazze e dei ragazzi alle discipline scientifiche cosiddette “dure”.

Il progetto, realizzato anche grazie al contributo di Credem e Unione Industriali di Reggio Emilia, coinvolge 13 istituti scolastici superiori. Particolarmente significativa la performance di Filippo Bigi, studente dell’istituto d’istruzione superiore “A. Zanelli”, che ha portato a casa due ori nazionali (nelle rispettive gare di fisica e di chimica), un argento nelle gare di matematica e un argento alle olimpiadi internazionali della chimica.

Gli altri giovani che si posizionati ai massimi livelli nelle olimpiadi nazionali sono: Luca Toffanetti del liceo “A. Moro” (argento matematica), Giovanni Giliberti del liceo “Ariosto-Spallanzani” (argento matematica), Niccolò Foralli del liceo “Ariosto-Spallanzani” (bronzo matematica e fisica), Alessandro Gorgò del liceo “Corso” di Correggio (bronzo matematica) e Nicolò Teneggi del liceo “Ariosto-Spallanzani” (settimo posto assoluto nazionale in scienze).

Risultati eccellenti sono stati ottenuti anche nelle Olimpiadi di Matematica a squadre con 5 squadre reggiane ammesse alle finali nazionali, in particolare le squadre femminili del Liceo “Ariosto-Spallanzani” e del Liceo “A. Moro” classificatesi rispettivamente al quinto e settimo posto nazionale.

La cerimonia di sabato 22 settembre è anche l’occasione per premiare Michele Caselli, studente di matematica di Unimore ed ex studente del liceo “Ariosto-Spallanzani”, che ha partecipato alla IMC – International Mathematics Competition for University Students, svoltasi in Bulgaria nel luglio scorso, guadagnandosi un prezioso argento.