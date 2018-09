Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 22 settembre

Cielo nuvoloso per nubi di tipo stratificato al mattino con ulteriore aumento della nuvolosità dalle ore pomeridiane quando sui rilievi potremmo avere isolati rovesci. Precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale più probabili sul settore centro-orientale della regione dal tardo pomeriggio /sera. Temperature: minime in aumento intorno a 20 gradi, massime stazionarie tra 26 e 30 gradi. Venti: deboli meridionali tendenti a ruotare dal pomeriggio e a disporsi da nord-est. Mare: poco mosso in mattinata, mosso dal pomeriggio, molto mosso al largo.

(Arpae)