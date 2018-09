Lorenzo secondo e Dovizioso terzo al termine della prima giornata di prove del GP di Aragón

E’ iniziato in modo positivo il weekend del GP di Aragón per i due piloti del Ducati Team, con Jorge Lorenzo secondo e Andrea Dovizioso terzo al termine della prima giornata di prove. Nella sessione di FP1 del mattino Dovizioso aveva fatto segnare il miglior tempo e Lorenzo aveva chiuso in quarta posizione il turno.

Nel pomeriggio quasi tutti i piloti hanno migliorato i loro tempi verso la fine della sessione e Jorge Lorenzo ha ottenuto il secondo crono in 1:47.520 mentre Andrea Dovizioso ha terminato la giornata in terza posizione in 1:47.835.

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 2º – 1:47.520

“Sono soddisfatto, soprattutto perché abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo migliorato le nostre prestazioni da questa mattina a oggi pomeriggio. Mi sono sentito molto bene in moto, soprattutto nelle ultime uscite della FP2, ed è un buon segnale. Credo che il tempo che ho ottenuto sarà sufficiente per passare direttamente in Q2 per cui domani ci potremo concentrare a migliorare il passo e lavorare in ottica gara. In generale sono contento con il mio feeling e adesso dobbiamo sono sistemare alcuni dettagli e cercare di migliorare un poco in ogni curva.”

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 3° – 1:47.835

“La giornata di oggi è stata molto positiva, perché siamo riusciti a partire ritrovando subito il buon feeling che avevamo raggiunto nel test di agosto, e quindi abbiamo già le idee piuttosto chiare sia sulle gomme che sul set-up. Questo ci permetterà di lavorare domani sui dettagli perché credo che le condizioni miglioreranno un po’ e quindi potremo capire come si comporteranno davvero gli pneumatici. Come sempre dobbiamo cercare di essere veloci consumando le gomme il meno possibile: in tutte le piste la caratteristica è questa, ma qui ad Aragón è ancora più importante. Al momento siamo in tre ad avere un passo molto simile ma non sarà sufficiente e quindi domani dovremo migliorare ancora un po’.”