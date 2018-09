Le Fiamme Gialle reggiane celebrano la ricorrenza del Patrono San Matteo

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha celebrato la ricorrenza di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono delle Fiamme Gialle, con una celebrazione eucaristica, presso la Cappella del Palazzo Vescovile di Reggio Emilia, presieduta da S.E. Mons. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, alla presenza delle locali Autorità civili e militari.

Alla funzione hanno partecipato anche una rappresentanza dei Finanzieri in servizio ed in congedo della Provincia di Reggio Emilia, unitamente ad alcuni familiari.

Il Comandante Provinciale di Reggio Emilia, Colonnello Roberto Piccinini, ha rivolto parole di ringraziamento al Vescovo Mons. Camisasca per l’ospitalità e per aver celebrato, alla presenza di tutte le Autorità, la ricorrenza di San Matteo.

Con l’occasione, il Comandante Provinciale ha altresì espresso parole di vivo apprezzamento per il servizio svolto dai Reparti del Corpo in territorio reggiano, in perfetta sinergia con tutte le altre Istituzioni del territorio.