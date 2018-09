Ladro di bike sharing arrestato a Castel Maggiore

I Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore hanno arrestato K.R., 20enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, per furto aggravato. È successo alle prime luci dell’alba di ieri, quando il soggetto è stato controllato da una pattuglia dell’Arma impegnata nei controlli del territorio in via Aldo Moro. Alla vista del soggetto, che si stava aggirando a piedi nei pressi di un camper parcheggiato, i militari si sono avvicinati e lo hanno identificato. Il giovane marocchino riferiva di essere giunto a Castel Maggiore con una bici a noleggio (servizio di bike sharing) e che era in procinto di ripartire per Bologna.

In seguito, i militari, dopo essere venuti a conoscenza che il marocchino era gravato da precedenti di polizia e da un ordine di espulsione dal territorio italiano emesso dalla Questura di Rimini, lo hanno sottoposto a una perquisizione personale che ha dato esito positivo.

Il soggetto, infatti, veniva trovato in possesso di 2 computer portatili, 1 lettore DVD, 1 pistola ad aria compressa, 2 coltelli, 1 misuratore di pressione e numerosi oggetti dedicati alla pesca sportiva, nascosti all’interno di un borsone. Ispezionando il camper, i Carabinieri hanno scoperto che il finestrino era stato infranto e che alcuni degli oggetti rinvenuti erano stati rubati nell’abitacolo del veicolo, in uso a una coppia di italiani. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Uno dei due computer portatili è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla bici utilizzata dal marocchino che potrebbe essere stata asportata senza l’utilizzo dell’applicazione “App” che ne consente la registrazione al servizio e lo sblocco di un dispositivo di sicurezza.

In sede di Giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e, in attesa dell’udienza posticipata a seguito della richiesta dei termini a difesa, il giovane marocchino è stato sottoposto al divieto di dimora nella città Metropolitana di Bologna.