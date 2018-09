Incendio Prignano: “trattorata” di solidarietà da Formigine alla montagna

Un corteo di trattori solidali si snoderà nella mattinata di domani sabato 22 settembre a partire dalle 9.00 dal piazzale della Cantina Formigine Pedemontana, in via Radici in Piano 228 a Corlo, in direzione Pescarola di Prignano dove alle 10.00 in via Rastelli 39, consegnerà, alla presenza del Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, una fornitura di rotoballe all’azienda agricola Bedini messa in ginocchio da un maxi-rogo che ha distrutto completamente il fienile e tutto il suo contenuto.

L’iniziativa – informa Coldiretti Modena – è di una ventina di allevatori principalmente dalle zone di Sassuolo e Formigine, ma anche da Albareto, con il sostegno del Consorzio Agrario dell’Emilia, che a fronte della difficoltà in cui versa l’azienda hanno deciso di prestare aiuto con una fornitura di 200 rotoballe che servirà da primo soccorso all’impresa colpita.

L’azienda di Giuseppe Bedini – ricorda Coldiretti Modena – produce latte da Parmigiano Reggiano ed è stata colpita domenica 9 settembre da un grave incendio che ha completamente distrutto il fienile mandando in fumo migliaia di quintali di fieno (necessari all’alimentazione degli animali), il ricovero attrezzi, l’officina e il magazzino oltre a uccidere qualche animale.