Inaugurata la nuova sede Confimi di Bologna

Giovedì 20 settembre si è tenuto l’evento inaugurale del nuovo quartier generale di Confimi Emilia a Bologna. Un’occasione d’incontro importante tra imprenditori provenienti dai vari presidi di Modena, Reggio, Bologna e Parma. Questa nuova sede è simbolo dell’impegno maggiore che Confimi investirà nell’imprenditoria bolognese, che prima si appoggiava soprattutto al presidio di Modena per poter usufruire dei tanti servizi che l’associazione di categoria offre ai suoi consociati.

Stefano Bianchi, Direttore di Confimi Emilia, sede di Bologna, vede la sede come la “casa del piccolo/medio imprenditore”.

“Abbiamo voluto raddoppiare la rappresentanza ed i servizi offerti, per rafforzare la nostra presenza nell’ambito imprenditoriale bolognese, da sempre estremamente importante nel panorama emiliano. Vogliamo consolidare e rafforzare il ruolo di Confimi Emilia come punto di riferimento per le piccole e medie aziende manifatturiere e non”.

Il tema della formazione è predominante durante la serata, poiché questa sede ospita il CFE, acronimo di Confimi Formazione Emilia.

Per Bianchi questo sarà “un centro dedicato interamente alla formazione per le aziende, espressione massima di welfare aziendale. Le imprese possono così investire in sé stesse ed essere più competitive nel loro mercato”.

La direttrice delle attività formative di CFE, Barbara Vanni, sottolinea l’importanza di questo centro per la qualificazione del personale e per il miglioramento delle condizioni di lavoro: “Un’azienda che punta alla formazione punta anche alla qualità dei servizi e al benessere dei dipendenti”.

Pino Flamini, Presidente di Confimi Bologna, parla del rafforzamento delle imprese e del mercato sul territorio.

“Vogliamo preparare le aziende alle sfide del mercato, da tutti i punti di vista. Per questo le parole chiave di questo nuovo centro Confimi sono formazione, consulenza assicurativa e welfare”.

Tre concetti troppo spesso sottovalutati e a cui Confimi cerca di donare importanza con diversi progetti, come ad esempio la collaborazione con ANT Bologna, l’Associazione Nazionale Tumori.

Insieme a Confimi, l’associazione parlerà di prevenzione con le aziende in una serie di incontri dedicati.

Un investimento di straordinaria importanza, quello per la prevenzione, che troppo spesso viene ignorato; ecco allora che Confimi vi dedica tempo e impegno, per sensibilizzare le aziende al tema.

Il convegno Confimi-ANT si terrà il 6 novembre e segnerà l’inizio di questa collaborazione.

Mara Albieri di ANT dice “Porteremo i nostri dottori nelle imprese, insegneremo la prevenzione e faremo capire alle aziende che un piccolo investimento in questo settore non solo fa bene ai dipendenti, ma è un grande risparmio per il futuro”.