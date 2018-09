In Sant’Agostino l’Apertura diocesana dell’anno. L’arcivescovo Erio Castellucci presenta la lettera pastorale

Sarà la rinnovata chiesa di Sant’Agostino a fare da cornice all’apertura diocesana dell’anno pastorale, che avrà luogo domani, 22 settembre, a partire dalle ore 9.30. L’appuntamento, rivolto in particolare agli operatori pastorali ma aperto a tutta la comunità, raccoglie idealmente il testimone dalla Tre giorni diocesana di giugno e rilancia la riflessione che vede al centro la parrocchia.

A guidare l’incontro sarà l’arcivescovo di Modena– Nonantola don Erio Castellucci, che presenterà la nuova lettera pastorale dal titolo “Al di là dei loro mezzi (2 Cor 8.3). Parrocchie ricche per la generosità”.

“In questo importante momento per la chiesa locale – presenta l’incontro don Federico Pigoni, vicario per la Pastorale dell’arcidiocesi di Modena–Nonantola – torneremo a parlare del tema della parrocchia e, guidati dal Vescovo, cercheremo di delineare il profilo della parrocchia 2.0. Quattro sono gli ambiti di missione al centro della lettera di monsignor Castellucci, che detta le linee guida per l’anno pastorale: i luoghi dello sport e gli oratori, il mondo dei migranti, il mondo del lavoro e il mondo della fragilità. Sono quattro ambiti che il Vescovo ci propone, dal momento che attraversano la vita di tutte le famiglie. La lettera tocca anche il tema della revisione delle parrocchie, un cammino che giungerà a compimento nel 2019”.