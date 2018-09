Il weekend a Fiorano Modenese

Non mancano gli appuntamenti nel weekend fioranese. Sabato, alle ore 18.30, in Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, il Gs Spezzanese invita tutti alla presentazione delle proprie squadre impegnate nei campionati più importanti: la squadra della Serie C maschile che disputerà il girone della Romagna; la squadra di prima divisione maschile e quella di terza divisione femminile. Oltre al presidente Raimondo Guerra, agli atleti, ai preparatori, ai dirigenti saranno presenti il sindaco Francesco Tosi e l’assessore allo sport Riccardo Amici.

‘Il benessere della bellezza tra arte e natura’ è l’iniziativa in programma dalle ore 15 alle ore 18, organizzato da Ideanatura, Riserva Naturale delle Salse di Nirano e Castello di Spezzano,

E’ una passeggiata tra Castello di Spezzano e Riserva Salse di Nirano. Il ritrovo, alle ore 15, al Castello di Spezzano (Costo euro 5, prenotazione al 338.67.44.818).

Fiorano Free Music chiude il ‘Fiorachella Indie Music Festival’, con i concerti alle 18 dei The Glan. Alle 20 l’azienda Formart, top sponsor e partner in crime, presenta l’evento Obiettivo Bellezza in cui coinvolge gratuitamente il pubblico. Alle ore 21 arrivano i Vampa poi Francesco De Leo (frontman de L’Officina della Camomilla) per concludere Fiorachella con un DjSet di Radio Antenna 1 (dj Andrea Nocetti e dj Bonz). Il pomeriggio si apre alle ore 16 con una lezione gratuita di yoga offerta dalla scuola Yoga&Movimento di Sassuolo.

Domenica 23 settembre 2018, il team BikeXP, in collaborazione con Gianni Sport e il patrocinio del comune di Fiorano Modenese, organizza il 2° Braidella Day, escursione in MTB aperta a tutti anche con bici elettriche. E’ un raduno Mtb appartenente al circuito Mtb Modena Trail. Il ritrovo alle ore 8 è presso Gianni Sport, nel parcheggio di Villa Pace, con partenza alle ore 8.45, per affrontare un percorso di 32 km con 800 metri di dislivello o un percorso di 42 km (1100 mt di dislivello) attraverso le colline modenesi, costeggiando la Riserva naturale delle Salse di Nirano.

Alla presenza del sindaco Francesco Tosi, del vicesindaco e assessore al commercio Morena Silingardi domenica 23, verrà inaugurata alle ore 12 L’Officina del Gelato di Fiorano Modenese. E’ la gelateria scelta dal Comune per contribuire a rivitalizzare il centro storico, invitando, attraverso un bando pubblico, all’apertura di un punto vendita nel Palazzo Astoria, in Piazza Ciro Menotti. Prima dell’inaugurazione esibizione della Banda Musicale Flos Frugi.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18.30, la biblioteca comunale Paolo Monelli apre grazie all’impegno dei volontari.

Alla Riserva Naturale delle Salse di Niranoalle ore 16, si svolge il terzo e ultimo appuntamento con Ideanatura, che questa volta propone un’attività per adulti basata sull’arte della meditazione. E’ un laboratorio sperimentale per mettere in atto le più comuni pratiche meditative e per testare la propria capacità di concentrazione e approfondimento, immersi nello scenario suggestivo delle Salse di Nirano. Partecipare costa 5 Euro ed è obbligatoria la prenotazione a salse.nirano@fiorano.it .

All’Oratorio San Filippo Neri sabato e domenica si disputa il Ba.Vo.Ca., torneo misto di basket, pallavolo e calcetto.