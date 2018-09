Il punto sui trattamenti di contrasto alle zanzare a Soliera

Il contrasto alle zanzare, amplificato nell’ultimo mese dalle elevate temperature e dai casi di persone che hanno contratto il West Nile Virus, è stato uno dei punti fermi dell’azione del Comune di Soliera nel corso dell’estate appena trascorsa. E continua ad esserlo con trattamenti straordinari effettuati anche nel mese di settembre.

Il prossimo è in programma per martedì 25 settembre, dalle 17 in poi, a duplicare e irrobustire l’intervento di lunedì 17 settembre. Ma trattamenti specifici sono stati compiuti già il 31 luglio e il 28 agosto scorsi, mentre in primavera il sindaco Roberto Solomita ha diramato la consueta ordinanza con le linee di condotta per i privati in termini di prevenzione e contrasto ai fastidiosi insetti. Le aree interessate dai trattamenti estivi sono state le seguenti: l’area intorno ad Habitat in via Berlinguer, il parco della Resistenza, il parco Campori, il parchetto del Monumento di fronte al Nuovo Cinema Teatro Italia, il parco Marianela di Limidi e i tre cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli.

Gli interventi di settembre, compreso il prossimo, riguardano invece le aree nei pressi degli edifici scolastici del territorio comunale. Le strutture interessate dal trattamento sono state e saranno le Elementari e le Medie di via Caduti di Nassiriya (e il modulo di via Roma), la scuola materna di via Muratori, le Elementari di Limidi e di Sozzigalli, il Nido Roncaglia-Arcobaleno di via Donatori di Sangue 45, la Materna Bixio di via Gambisa, e il Nido Grillo Parlante di via Papotti a Limidi. Il prodotto utilizzato è naturale, totalmente innocuo per persone, piante e animali, e non richiede l’interdizione delle aree ai frequentatori. Essendo un prodotto a base di aglio, nel corso degli interventi e successivamente se ne percepisce l’odore nelle zone interessate ai trattamenti.

Inoltre, su indicazione del Servizio Sanitario Regionale,il sindaco Solomita ha ordinato trattamenti a base di piretro, a cadenza settimanale, nel periodo che va dal 30 agosto scorso al 30 settembre, ai gestori di centri civici, aree verdi che ospitano eventi, ritrovi di persone sensibili (ultrasessantenni) e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Resta vivo l’obbligo per i provati di proseguire nella lotta agli insetti secondo le linee guida regionali che prevedono di eliminare tutti i ristagni d’acqua, di trattare con prodotti antilarvali le caditoie e i ristagni non eliminabili, di dotare le strutture di zanzariere, di proteggere i bambini con l’utilizzo di bruciatori/diffusori di citronella o altri prodotti distribuiti in commercio.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente Comune di Soliera 059.569515