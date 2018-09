Il Comune incontra i tecnici del territorio

Si svolgerà giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14,30 presso la sala grande dell’Ufficio Tecnico al direzionale I Quadrati, l’incontro per presentare il nuovo Servizio Sismica dell’Unione dei Comuni. Un incontro, riservato ai professionisti, durante il quale verranno fornite le prime indicazioni relative all’inoltro delle istanze in formato digitale per l’edilizia residenziale (il SUE) ed il nuovo testo del Regolamento Urbanistico Edilizio.

“Come promesso a Luglio subito dopo l’approvazione del Rue – commenta l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Sassuolo Pasquale Del Neso – durante questo incontro riservato ad architetti, geometri ed ingegneri, illustreremo il nuovo testo RUE adeguato allo schema tipo nazionale, oltre ai passaggi temporali previsti per la presentazione digitale delle pratiche edilizie. Naturalmente, poi, parleremo anche delle principali caratteristiche del Servizio Sismica illustrando, in particolare, le modalità operative di funzionamento, il crono programma delle singole fasi attuative e verrà concordata la procedura per l’avvio della nuova modalità di lavoro”.