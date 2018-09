EntroTerre Festival: a Rubiera una serata con reading e concerto sulla storia del Jazz in Emilia

EntroTerre Festival – Un originale percorso dedicato alla musica jazz è in programma sabato, 22 settembre, a conclusione del percorso Rubiera Jazz. La serata a ingresso gratuito, alla Corte Ospitale di Rubiera, vedrà alle ore 20.30 l’inaugurazione della mostra Fotografando musica d’Entroterra, con reading di Giordano Gasparini e la musica live del Mojave Quintet. A condurre l’evento sarà Luca Damiani, noto giornalista e critico musicale di Rai Radio3.

Giordano Gasparini proporrà alcuni brani del suo libro “ReggioEmilia Jazz1925-1991. Dalla provincia al mondo”. Un volume che racconta un amore appassionato, quello tra l’Emilia e il jazz. Gasparini, direttore della biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, ha potuto avvertire questo amore anche in qualità di organizzatore di rassegne e festival jazz. E così racconta un viaggio straordinario sulle tracce dei maggiori protagonisti della musica jazz che hanno attraversato l’Emilia e sono approdati anche nella nostra provincia. Musicisti come Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Ornette Coleman. Gasparini racconta soprattutto di quando la “nuova” musica ha portato anche in Emilia una ventata di energia o di come, in anni più recenti, si discuteva sulle novità del free jazz e dell’improvvisazione. E intanto il panorama musicale emiliano veniva costellato da musicisti straordinari quali Henghel Gualdi e Piergiorgio Farina, Vanni Catellani, Iller Pattacini. Racconti di jazz, di quando a Reggio Emilia si ballava per le strade a ritmo di swing o dei giorni in cui era proibito ascoltare la “musica americana”. Il Mojave Quintet accompagnerà il racconto con brani mainstream. Un complesso di grande valore formato da Marcello Davoli (batteria), Giuliano Nora (sax), Giulio Ferrari (piano), Gianluca Malavasi (contrabbasso) e Rosanna Bellei (voce). La formazione proporrà un un repertorio dedicato a famosi standard jazz, con il consueto dinamismo e la capacità di coinvolgere il pubblico, che hanno reso il quintetto un riferimento nel panorama jazzistico.

All’inizio della serata è in programma l’inaugurazione della mostra della prima edizione del concorso fotografico Fotografando Musica d’Entroterra, indetto dall’Associazione Culturale Gruppo Fotografi Rubiera, in collaborazione con Romagna Musica e il Comune di Rubiera, con il patrocinio del Comune di Bertinoro. Un concorso che ha avuto l’obiettivo di coniugare l’attività artistico-musicale con il patrimonio storico-architettonico e naturalistico del territorio dell’Emilia-Romagna, attraverso la valorizzazione della fotografia come mezzo di espressione artistica. Parteciperanno alla premiazione i fotografi Claudia Barbieri, Claudio Grisendi, Gabriele Bellei, Giuliana Lancioni, Emanuela Brezza, Marco Cecere, Mario Pelicelli, Matteo Trevisani, Paola Maurizia Malagoli, Pino Sasso, Wainer Zannoni.