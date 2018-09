Democrazia diretta, ricevuta in municipio a Vignola la delegazione di “Omnibus für direkte Demokratie”

Ieri pomeriggio una delegazione di cittadini tedeschi del movimento “Omnibus für direkte Demokratie” è stata ricevuta in municipio dalle autorità comunali e dai componenti del Tavolo di Partecipazione Permanente, il progetto del Comune di Vignola, aperto a tutti coloro che vogliano aderire, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione. A fare gli onori di casa, nella sala consigliare del municipio, l’assessore Franca Massa e il sindaco, Simone Pelloni.

La delegazione tedesca ha fatto tappa a Vignola per arrivare poi a Roma in occasione del Global Forum on Modern Direct Democracy, in programma dal 26 al 29 settembre. Durante l’incontro sono stati diversi i temi sulla democrazia e sulla partecipazione che sono stati affrontati. Tra i vari aspetti evidenziati dal gruppo “Omnibus für direkte Demokratie” vi è stato quello della loro grande attività in tutta la Germania: per oltre 8 mesi all’anno girano le piazze delle varie città e dei diversi paesi, raccogliendo istanze da parte dei cittadini che poi sottopongono alle autorità competenti.

Da parte del Comune di Vignola, sono state esposte le attività del Tavolo di Partecipazione Permanente per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione.