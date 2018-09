Corrente domani alla “Settimana Europea della Mobilità”

Tper, prima azienda regionale nel settore del trasporto pubblico e mobility partner della “Settimana Europea della Mobilità”, compie un altro passo del percorso di conoscenza di Corrente, l’auto del car sharing full electric che debutterà il prossimo autunno a Bologna a cura di Tper, assieme a Saca e Cosepuri, all’interno del consorzio Omnibus.

Come annunciato alla presentazione della Settimana della Mobilità, domani, sabato 22 settembre, in Piazza Maggiore, dalle ore 10.15 alle ore 19, sarà possibile vedere la vettura e conoscerne caratteristiche e prerogative; sarà anche possibile provare l’auto e toccare con mano le prestazioni che la Renault Zoe elettrica di Corrente garantisce nei suoi 300 chilometri di autonomia.

Corrente è elettrica e non inquina; può entrare nella ZTL e utilizzare le corsie preferenziali; non paga la sosta e costerà al massimo 30 centesimi iva compresa al minuto o comunque 15 euro l’ora con un ulteriore sconto. Tariffe agevolate saranno previste per tante categorie di utenti, a cominciare dagli abbonati Tper in una logica di utile integrazione tra treno, autobus e automobile.

Corrente è, infatti, particolarmente indicata come soluzione flessibile e versatile di utilizzo per ogni esigenza di spostamento, anche combinata con l’uso del mezzo pubblico.

Saranno 120 da subito le Renault Zoe elettriche utilizzabili a flusso libero e diventeranno presto 240 le auto in servizio.

Rintracciabili con una apposita app direttamente dal telefonino, le auto elettriche si noleggiano sempre grazie allo smartphone che consente di pagare soltanto il tempo di effettivo utilizzo.

Oltre alla novità rappresentata da Corrente, che si propone alla città prima del debutto su strada, la “Settimana Europea della Mobilità” è per Tper occasione per mettersi a disposizione dell’utenza per fornire ogni utile informazione sui propri servizi a cominciare dalla Campagna Abbonamenti 2018. Allo stand Tper chi avesse ancora qualche dubbio potrà così contare sulla consulenza del personale dell’azienda per avere ogni tipo di risposta.