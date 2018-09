Cgil Modena apre lo Sportello Amico per aiutare le persone dislessiche

Apre il prossimo 27 settembre lo Sportello Amico Dsa della Cgil di Modena. Si tratta di un’iniziativa del sindacato per supportare le persone con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), come dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia e le loro famiglie.

Una volontaria del sindacato, Tamara Tonelli, sarà presente presso la sede di piazza Cittadella 36 tutti i giovedì mattina dalle ore 9 alle 11, per orientare sia lavoratori che famiglie di studenti con Dsa per ottenere le certificazioni necessarie e per dare consulenza rispetto agli strumenti a sostegno. Ad esempio, è possibile detrarre fiscalmente le spese che le famiglie sostengono per acquistare strumenti come computer che aiutano i ragazzi Dsa a scuola. Oppure è possibile contrattare sul luogo di lavoro un orario agevolato per genitori di bambini con Dsa per poterli seguire nello studio. Inoltre, il sindacato è impegnato a individuare degli strumenti compensativi che possano aiutare i lavoratori Dsa nella loro attività lavorativa.

Sono in aumento i ragazzi certificati Dsa nel percorso scolastico, in Emilia Romagna sono passati da 10.526 nel 2013 a 25.135 nel 2016. A livello nazionale sono 183.000 ( di cui 108.844 dislessici, 38.028 disgrafici, 46.979 disortografici e 41.819 discalculei) pari al 2,1% della popolazione scolastica. Sono dunque tante anche a Modena le famiglie che hanno difficoltà ad aiutare i propri figli certificati Dsa, e che una volta finito il percorso scolastico dovranno essere aiutati anche nell’inserimento nel mondo del lavoro.

La Cgil sta anche intraprendendo un percorso di formazione dei propri operatori per accogliere in maniera adeguata nelle proprie sedi le persone con Dsa. Inoltre nelle sedi sindacali si stanno studiando degli accorgimenti per agevolare l’accesso ai servizi.

Lo Sportello Amico Dsa è gratuito e aperto a tutti, iscritti e non iscritti, non occorre appuntamento.

Per informazioni è possibile scrivere a dislessia_cgilmo@er.cgil.it o visionare il filmato sul sito cgilmodena.it.