Carpi Smart, dal 28 al 30 settembre ricco programma per il Festival digitale

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre Carpi ospiterà una serie di eventi gratuiti nell’ambito del Modena Smart Life-Future Modena 018, Festival digitale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena per riflettere insieme ai cittadini sul tema della digitalizzazione.

Il programma di Carpi Smart Digital Educational, diversificato e ampio, si compone di una ricca varietà di proposte, con particolare riguardo alle tematiche di interesse degli adolescenti e dei giovani, interpretando il tema del digitale, sia come strumento ludico, formativo e di supporto alle attività, sia come strumento da utilizzare con coscienza e consapevolezza.

È proprio l’educazione all’uso consapevole del digitale il tema caratterizzante dell’edizione 2018 di questa manifestazione. In programma una serie di iniziative di approfondimento (seminari, conferenze, workshop, laboratori) che interesseranno diversi luoghi della città: Spazio Giovani Mac’è!, Auditorium della Biblioteca multimediale Loria, Oltrecafé, Piazza Garibaldi. Tra i molti appuntamenti ricordiamo l’incontro con il notissimo youtuber Gordon il 29 settembre alla discoteca Oltrecafè di Stradello Lama, l’iniziativa sulle fake news con Michelangelo Coltelli, fondatore del blog BUTAC-bufale un tanto al kilo, il laboratorio ‘Hackathon_digit@Carpi 2018’ finalizzato alla realizzazione di una web app di sfide e quiz geolocalizzati destinati a guidare, divertendo, gli utenti alla scoperta di informazioni e notizie sulla città e sul festival. E poi tornei di e-games nei locali della città aderenti al marchio Slot Free-Stay Free (con la presenza in Piazza Garibaldi il 29 settembre di un altro noto youtuber, Jack Nobile) e altri momenti che non mancheranno di attirare l’attenzione di giovani e non solo.

“I diversi appuntamenti in programma promossi in occasione del Festival – spiega l’assessore alla Politiche Giovanili, Sistemi Informativi e Città Intelligente del Comune Milena Saina – sono una diretta espressione delle richieste e delle riflessioni nate nel corso del Tavolo ‘Giovani eccezioni’, coordinato dall’assessorato, al quale sono invitati tutti gli adolescenti, i giovani, le associazioni giovanili, interessati ad un reale coinvolgimento nella progettazione e realizzazione di attività, eventi e iniziative volte a sostenere un sempre maggiore protagonismo giovanile, oltre ai soggetti che nel territorio si occupano di favorire il loro benessere. Anche quest’anno siamo riusciti nell’intento di offrire un’opportunità ai nostri ragazzi di essere protagonisti dell’evento e non solo spettatori. Voglio sottolineare che i nostri giovani sono capaci di mettersi in discussione, responsabili e consapevoli sia delle opportunità che l’innovazione offre ma anche dei rischi che comporta”

Per il programma completo di questi eventi, realizzati con il contributo dell’Assessorato e il sostegno della Fondazione CR Carpi, e in collaborazione con Associazione culturale Meme, Coop Il Girasole, Giovani per Carpi, Mangabeats, Modena Makers/Fab Lab, Renegade, Coderdojo Carpi e Kina, è possibile consultare la pagina Facebook dello Spazio Giovani Mac’è! oppure il sito www.carpidiem.it.

Radio Immaginaria nel corso dei tre giorni di Carpi Smart Digital Educational sarà presente allo Spazio Giovani Mac’è!

L’ingresso alle iniziative è gratuito.