Caninfesta, sabato a Bologna la XV edizione

Torna sabato 22 settembre, al Circolo La Fattoria in via Pirandello (Quartiere San Donato – San Vitale), Caninfesta, l’iniziativa, organizzata dal Comune di Bologna, giunta alla sua XV edizione. Si parte alle 15.30 con la consueta sfilata per il concorso di Miss e Mister Anagrafe Canina 2018, con premiazione, alle 17, dei primi tre cani classificati per categoria.

Per partecipare al concorso, sarà possibile iscrivere il proprio amico a quattro a zampe, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 15, direttamente presso il Circolo La Fattoria (non si supereranno i 100 iscritti). Durante la festa, sarà presente un punto di informazioni per chi vuole adottare un animale dal canile/gattile municipale.

La manifestazione sarà anche il momento per sensibilizzare sull’esistenza dell’Anagrafe Canina, strumento efficace per disincentivare l’abbandono dei cani o favorirne il ritrovamento in caso di smarrimento, grazie al numero del microchip che viene consegnato al proprietario al momento dell’iscrizione. Anche i gatti e i furetti che vanno all’estero devono essere iscritti all’anagrafe canina e microchippati, per agevolare il ritrovamento in caso di smarrimento dell’animale.

In caso di maltempo, la manifestazione è rimandata a sabato 29 settembre.