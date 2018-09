Calcio: Sassuolo – Empoli 3 – 1

Al Mapei Stadium finisce 3-1 tra Sassuolo ed Empoli l’anticipo della quinta giornata di Serie A. Toscani in vantaggio dopo neanche un minuto con Caputo. I neroverdi però pareggiano con Boateng. Nella ripresa è Ferrari a confezionare il 2-1 e, poi Di Francesco a realizzare il tris con uno splendido colpo di tacco. Da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Zajc al 70′. I neroverdi salgono così a 10 punti in classifica, secondo posto in classifica dietro la Juventus, in attesa delle gare del fine settimana.

IL TABELLINO

Sassuolo-Empoli 3-1

Marcatori: 1′ Caputo (E), 13′ Boateng (S), 57′ Ferrari (S), 85′ Di Francesco (S)

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (67′ Bourabia); Berardi (81′ Brignola), Boateng (62′ Babacar), Di Francesco.

A disp: Pegolo; Lemos, Magnani, Dell’Orco, Adjapong, Magnanelli, Djuricic, Boga, Matri.

All. Roberto De Zerbi

EMPOLI: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (14′ Bennacer), Capezzi (81′ Traore), Krunic; Zajc, Caputo, La Gumina (66′ Mraz).

A disp: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Ucan, Jakupovic.

All. Aurelio Andreazzoli

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Galetto di Rovigo – Villa di Rimini

Quarto ufficiale: Di Martino di Teramo

VAR: Pasqua di Tivoli – De Meo di Foggia

Ammoniti Capezzi (E), Krunic (E), Di Francesco (S). Al 71′ espulso Zajc (E) per doppia ammonizione