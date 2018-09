Bretella, Severi (FI): “Il PD getta la maschera, non la vuole. Pistoni lo spieghi agli industriali e alla città”

“Il sindaco Pistoni ed il PD di cui è espressione sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo fanno come Penelope. Di giorno tramano la tela della propaganda a favore e di notte la disfano opponendosi di fatto e negli atti alla realizzazione dell’opera”. Così Claudia Severi, Capogruppo consiliare Forza Italia Sassuolo, che prosegue:

“La bocciatura, arrivata in consiglio comunale con il voto della maggioranza PD che sostiene il sindaco Claudio Pistoni, dell’Ordine del Giorno del Consigliere PD Venturelli a sostegno della Bretella Campogalliano-Sassuolo, non solo mostra la profonda spaccatura del Partito Democratico, che su questo tema già aveva portato alle dimissioni dell’Assessore all’ambiente Sonia Pistoni, ma anche il vero volto di un partito che a tutti i livelli, dal locale al nazionale, in venti anni ha fatto sola propaganda. E continua a farla, sperando che alla fine la Bretella non si faccia. Perché la vera posizione del PD, confermata anche dal nulla di fatto degli ultimi decenni, è stata espressa chiaramente nel consiglio comunale di Sassuolo, città per la quale l’opera rimane strategica: il PD sassolese è contrario all’opera. Non reggono e sono assolutamente irrilevanti i rilievi semantici fatti dagli esponenti Piddini per giustificare l’astensione che ha determinato consapevolmente e volutamente la bocciatura dell’ODG. Ci chiediamo a questo punto come il sindaco, uomo d’apparato ed espressione del PD, giustifichi la posizione contraria del suo partito e della maggioranza che lo sostiene di fronte al mondo economico ed imprenditoriale sassolese al quale ancora racconta di ritenere importante la Bretella. Il suo partito ha gettato la maschera, forse anche la sua”.